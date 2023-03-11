Метеоролог пояснил, почему жители Москвы не почувствуют пришедшего к ним тепла

Москва, , 07:11 — REGNUM Теплые воздушные массы придут в Москву уже 11 марта, но из-за сильной влажности и ветреной погоды тепло будет ощущаться как температура ниже нуля. Об этом 11 марта рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Погода Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам метеоролога, утром 11 марта в Москву начнут поступать тёплые воздушные массы, сформировавшиеся на юге Турции.

«Уже к вечеру субботы температура повысится на 13–14 градусов. Она будет повышаться в течение дня, и к позднему вечеру будет 0… — 2 градуса. Это будет сопровождаться очень сильным ветром — 15–20 метров в секунду», — уточнил Вильфанд.

Москва окажется в тёплом секторе циклона до 12 марта. Ночью температура воздуха составит –2… 0 градусов, а днём станет теплее: +3… +5 градусов.

Однако, по словам специалиста, жители Москвы не ощутят пришедшего к ним тепла, так как его приход будет сопровождаться интенсивными осадками во всех трёх фазах: снег, мокрый снег, дождь. При высокой влажности и учитывая сильные порывы ветра, будет создаваться полное впечатление, что температура воздуха отрицательная. Метеоролог рекомендовал одеваться теплее, чтобы предупредить простуду.

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