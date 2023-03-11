Бывший японский дипломат считает, что японцы пожалеют о проводимой ими антироссийской политике

Токио, , 04:41 — REGNUM Япония пожалеет о своих решениях по Украине и о проводимой антироссийской политике. Об этом написал бывший японский дипломат Укэру Магосаки в статье в издании Nikkan Gendai.

Советские солдаты с трофейными японскими флагами. Август 1945

Магосаки отметил, что, ввиду того, что японская общественность верит в преимущества американского оружия, которое получают ВСУ, она холодно отреагировала на заявление бывшего премьера страны Ёсиро Мори о том, что поражение России в СВО невозможно.

Магосаки указал, что ситуация в мире меняется и поэтому мысль, озвученная Мори, становится очевидной. Среди американской общественности снижается поддержка Украины. Аналогичные процессы идут и в Европе.

«Становиться врагом Москвы после украинского конфликта слишком опасно. В Японии, где происшедшие изменения все ещё не понимают, до сих пор во всем винят Россию и призывают к санкциям против Москвы. Но через 5-10 лет японцы пожалеют о своих нынешних решениях», — заявил Магосаки.

Напомним, что после начла СВО официальный Токио занял чрезвычайно враждебную позицию по отношению к России. Япония регулярно оказывает киевскому режиму финансовую, экономическую и техническую помощь.

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