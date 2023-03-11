Джуно , США, 11 марта 2023, 04:40 — REGNUM Американское правительство санкционировало разработку нефтедобычи в северо-западной части штата Аляска, проигнорировав отрицательное мнение экологов, сообщает 11 марта Bloomberg.

Аляска
Аляска
AlaskaTrekker

Нефтяной проект компании ConocoPhillips предусматривает создание нефтяных скважин на трёх территориях Национального нефтяного заповедника. Предполагается, что с его реализацией будет добыто 600 млн баррелей нефти. Его стоимость составляет $8 млрд, а объём достигнет 1,6% добычи нефти в США

Первоначально предполагалось вести бурение в пяти местах, но регулирующие нефтедобычу органы и местные жители не поддержали эту идею.

Экологи-активисты считают, что президент США Джо Байден, дав согласие на добычу нефти, грубо нарушил свои предвыборные обещания. Они утверждают, что нефтеразработки приведут к выбросу 280 млн тонн углекислого газа в атмосферу, что может привести к климатической катастрофе.

Напомним, что Национальный нефтяной заповедник на Аляске (NPRA), имеющий площадь в 95 506 кв. км, является крупнейшей общественной территорией в США. В нём запрещена любая добыча полезных ископаемых без согласия на то МВД США.

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