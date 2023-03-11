Правительство США разрешило начать крупный нефтяной проект на Аляске

Джуно , США, , 04:40 — REGNUM Американское правительство санкционировало разработку нефтедобычи в северо-западной части штата Аляска, проигнорировав отрицательное мнение экологов, сообщает 11 марта Bloomberg.

Аляска AlaskaTrekker

Нефтяной проект компании ConocoPhillips предусматривает создание нефтяных скважин на трёх территориях Национального нефтяного заповедника. Предполагается, что с его реализацией будет добыто 600 млн баррелей нефти. Его стоимость составляет $8 млрд, а объём достигнет 1,6% добычи нефти в США

Первоначально предполагалось вести бурение в пяти местах, но регулирующие нефтедобычу органы и местные жители не поддержали эту идею.

Экологи-активисты считают, что президент США Джо Байден, дав согласие на добычу нефти, грубо нарушил свои предвыборные обещания. Они утверждают, что нефтеразработки приведут к выбросу 280 млн тонн углекислого газа в атмосферу, что может привести к климатической катастрофе.

Напомним, что Национальный нефтяной заповедник на Аляске (NPRA), имеющий площадь в 95 506 кв. км, является крупнейшей общественной территорией в США. В нём запрещена любая добыча полезных ископаемых без согласия на то МВД США.

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