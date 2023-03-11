Вашингтон, 11 марта, 2023, 03:40 — ИА Регнум. США и Европейский союз предпримут новые шаги для того, чтобы пресечь обход третьими странами санкций против России. Об этом 10 марта было заявлено в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

США и страны ЕС ввели «беспрецедентные скоординированные и эффективные санкции, а также приняли иные экономические меры» для дальнейшего ослабления российского ВПК, говорится в документе.

«Мы углубляем совместную работу по активному обеспечению соблюдения наших санкций и экспортных ограничений, а также по прекращению и сдерживанию их обхода и компенсации, в том числе путем расширения полномочий по закрытию доступа России ко всем поставкам, поддерживающим ее военную машину. В качестве одной из составляющих этого мы совместно делаем новые шаги, направленные против дополнительных субъектов в третьих странах по всему миру, чтобы помешать оказанию поддержки России в ведении войны из любой части планеты, где это выявляется», — утверждается в совместном заявлении.

Байден и фон дер Ляйен подчеркнули важность введённого для ограничения российских доходов потолка цен на нефтепродукты, поставляемые морем из России. Они заявили, что с целью нанесения России максимального ущерба западные экономические ограничения против Москвы будут усилены.

Напомним, что глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сообщил о том, что ЕС практически исчерпал свои возможности для введения новых антироссийских санкционных мер.