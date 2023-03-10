Элиста, 11 марта, 2023, 01:43 — ИА Регнум. Главы двух сельских муниципальных образования (СМО) погибли в результате ДТП на автотрассе Элиста — Чолун-Хамур в Калмыкии. Об этом 11 марта сообщил в своем телеграм-канале глава Калмыкии Бату Хасиков.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«На одном из участков дороги Элиста — Чолун-Хамур авария унесла жизни наших коллег: главы Оргакинского СМО Басанга Бовушевича Алексеева и главы Чолунхамурского СМО Санала Николаевича Цеденова», — уточнил Хасиков.

Кроме того, глава Калмыкии указал, что глава Приманыческого СМО Арлтан Опаев на данный момент доставлен в республиканскую больницу, его состояние врачи назвали тяжёлым. Также в ДТП пострадал водитель автомобиля «Нива». Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Глава Калмыкии выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал веры и терпения близким пострадавших.

По данным пресс-службы МВД России, авария произошла в 19:05 мск на 31-м км автодороги Элиста — Чолун-Хамур. Столкнулись автомобили ВАЗ-21 099 под управлением 37-летнего жителя Ики-Бурульского района и ВАЗ-2121 под управлением 40-летнего водителя. В результате ДТП погибли два человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 12 пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Саратовской области.