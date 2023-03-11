Французского наёмника убили в боевых действиях в Донбассе

Донецк, , 00:49 — REGNUM В боях в Донбассе был убит молодой наёмник из Франции, сообщает 10 марта французская газета Figaro.

Наёмники Цитата из к/ф «Псы войны». Реж. Джон Ирвин. 1980. США — Великобритания

22-летний француз по имени Андреас погиб ещё 16 февраля. Он состоял в так называемом Иностранном легионе ВСУ, куда входят иностранные наёмники, приехавшие воевать на Украину.

Ожидается, что тело убитого наёмника будет доставлено во Францию в ближайшие дни.

Напомним, что, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, на Украину прибыло свыше восьми тысяч наёмников из более чем 60 стран. Сведения об убитых в боевых действиях в зоне СВО иностранных наёмниках поступают регулярно.

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