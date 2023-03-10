Из-за событий в Грузии силовые структуры Абхазии начнут работать в усиленном режиме

Сухум, , 23:43 — REGNUM В Абхазии из-за последних событий в Грузии личный состав силовых структур будет переведён на усиленный режим работы, сообщает 10 марта пресс-служба абхазского президента.

Аслан Бжания presidentofabkhazia.org

Глава Абхазии Аслан Бжания провёл рабочее совещание с начальником Государственной службы охраны Дмитрием Дбаром и председателем Службы государственной безопасности Робертом Киутом.

Бжания отметил, что в поле деятельности силовых структур Абхазии находится широкий круг вопросов, связанных с надёжной защитой страны от внутренних и внешних угроз.

Подведя итоги встречи, Бжания поручил Дбару и Киуту перевести личный состав силовых структур на усиленный режим работы ввиду событий, имеющих место в соседней Грузии.

В тот же день президент Абхазии провёл совещание по реализации мер по повышению мобилизационной готовности в стране.

Напомним, что во время массовых беспорядков у здания парламента в центре Тбилиси 7–8 марта митингующие требовали возвращения Абхазии в состав Грузии.

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