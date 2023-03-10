В Москве назвали причину гибели женщины во время катания на аттракционе в парке «Остров мечты»

Москва, , 22:58 — REGNUM Посетительница парка «Остров мечты» в Москве скончалась во время катания на одном из аттракционов. Об этом 10 марта сообщили журналистам в пресс-службе парка.

Детский парк «Остров мечты» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Информация о том, что женщина погибла на аттракционе «Летная школа», появилась днём в социальных сетях. Представители пресс-службы парка подтвердили инцидент и пояснили. что причиной гибели стало состояние здоровья посетительницы.

«По предварительным данным прибывшей на место бригады скорой помощи, причиной стало состояние здоровья посетителя. Данный инцидент никак не связан с деятельностью парка аттракционов», — пояснили в пресс-службе.

Также уточняется, что до прибытия в парк бригады медиков скорой помощи дежурный врач парка оказывал помощь посетительнице и пытался вернуть её к жизни. В пресс-службе парка отметили, что аттракцион, на котором стало плохо женщине, абсолютно исправен, должным способом сертифицирован и поставлен на государственный учет в соответствии с действующим законодательством.

«Мы выражаем искренние соболезнования семье в связи со случившимся!» — добавили в пресс-службе.

На месте происшествия работают профильные службы, все действия производятся согласно протоколам.

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