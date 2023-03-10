Москва, 10 марта, 2023, 22:55 — ИА Регнум. Сценарии столкновения огромного астероида с Землей перечислил научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин в комментарии корреспонденту ИА REGNUM.

DasWortgewand Астероид

Астроном оценил появившуюся ранее информацию от специалистов NASA, которые предупредили, что падение небесного тела может угрожать человечеству в 2046 году.

«Если это случится на суше, то он уйдет в землю, будет взрыв довольно мощный. Но это локальная неприятность. А когда он падает в океан, рождаются цунами и побережья этого океана будут залиты серьезной волной, а люди живут по берегам, как известно», — сказал ученый.

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