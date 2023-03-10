Москва, 10 марта, 2023, 21:40 — ИА Регнум. Власти Украины всё сильнее давят на православных верующих. Об этом 10 марта заявил ТАСС советник патриарха Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Николай Балашов.

Стрингер/РИА Новости Сторонники Украинской православной церкви в Киеве

Он прокомментировал требование к монахам Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть Киево-Печерскую лавру.

«Разворачивается в полную силу гонение на православных на Украине со стороны её властей, во всем послушных своим заокеанским покровителям», — сказал Балашов.

Напомним, и. о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская Лавра» Александр Рудник заявил, что расторгает договор аренды с УПЦ с 29 марта и потребовал к этому сроку освободить все находящиеся там здания.