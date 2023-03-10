Москва, , 21:25 — REGNUM Решением Черемушкинского суда Москвы Владимира Кизика, столкнувшего подростка под поезд в метрополитене, заключили под стражу до 9 мая 2023 года. Об этом 10 марта сообщает официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы.

СИЗО Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С учетом позиции прокуратуры Московского метрополитена суд избрал в отношении 61-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство юноши в метро, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 мая 2023 года», — говорится в сообщении.

Обвиняемый свою вину признал. В ближайшее время ему придётся пройти психиатрическую экспертизу, несмотря на то, что только сегодня его выписали из психлечебницы. По версии Следственного комитета РФ, врачи, отпуская преступника, допустили халатность, в связи с чем в больнице имени Алексеева уже начата проверка. Главврач медучреждения Георгий Костюк прокомментировал инцидент:

«Лечение было проведено с положительным клиническим эффектом. Выписка пациента проводилась в плановом порядке с последующим направлением в дневной стационар, куда пациента привезли на больничном автотранспорте», — заявил врач.

Костюк сделал акцент на том, что пациент прошёл все необходимые процедуры и консультации в дневном стационаре, после чего самостоятельно покинул медицинскую организацию. Главврач уточнил, что Кизик, находился в удовлетворительном состоянии и не проявлял никаких внешних признаков агрессии.

Несмотря на объяснения медиков, Следственный комитет посчитал необходимым проверить документацию медицинского учреждения, которая касается подсудимого Кизика. Ранее ИА REGNUM сообщало, что 61-летний подследственный состоит на учете в психоневрологическом диспансере.