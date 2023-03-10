Тбилиси, 10 марта, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Выехавшая из России Чулпан Хаматова после неудачи в Латвии прибыла в Грузию. В Тбилиси у актрисы состоялись переговоры с руководителем театра имени Грибоедова Николаем Свентицким. Об этом 10 марта сообщает издание «Комсомольская правда».

Сергей Корсун ИА REGNUM Чулпан Хаматова

Пребывая в Латвии, Хаматова неоднократно высказывалась в интервью местным изданиям против России. В Риге актриса потерпела провал, спектакль с её участием не состоялся. Как сообщил журналист Махаил Шахназаров, постановку отменил руководитель Нового рижского театра Алвис Херманис после истерики Хаматовой, которая в порыве гнева жаловалась на затруднительное финансовое положение.

Теперь же оскандалившаяся Чулпан Хаматова была замечена в Грузии в компании Николая Свентицкого — генерального директора Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. Грибоедова. Журналисты полагают, что Хаматова прибыла в Грузию для согласования дальнейшего сотрудничества.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Путин подписал указ об исключении Хаматовой из попечителей фонда «Круг добра».