Красноярск, 10 марта, 2023, 18:57 — ИА Регнум. В Красноярске ссора, которая разгорелась между пассажирами автобуса, вылилась в вооружённый конфликт. Об этом 10 марта сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус

Участниками перепалки стали трое мужчин. Зачинщиков высадили из автобуса, но на этом конфликт не закончился, а продолжился на остановке общественного транспорта.

«В ходе выяснения отношений один из участников конфликта, мужчина 1977 года рождения, распылил газовый баллончик, а затем выстрелил из травматического пистолета в своих оппонентов», ― уточнили в правоохранительном ведомстве.

В результате пострадали двое мужчин. Одному из них была вызвана скорая медицинская помощь.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и причины конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале конфликт со стрельбой произошёл между водителями на автотрассе в Московской области. В конфликт вмешалась пассажирка одного из автомобилей, которая тоже попыталась принять участие в разговоре. В итоге один из водителей выстрелил из травматического оружия в сторону женщины. Она была госпитализирована с ранением в голову, её состояние медики оценили как тяжёлое.