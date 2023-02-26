В Подмосковье в результате перешедшего в стрельбу конфликта между водителями пострадала женщина

Москва, , 23:09 — REGNUM Женщина пострадала в результате перешедшего в стрельбу конфликта между водителями на автотрассе в Московской области. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Скорая помощь Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Инцидент произошёл вечером 25 февраля на 150-м километре автотрассы М-5 «Урал», у поворота на поселок Газопроводск. По предварительным данным, на обочине автотрассы произошла словесная перепалка между водителями двух автомобилей. В конфликт вмешалась пассажирка одного из автомобилей, которая тоже попыталась принять участие в разговоре. В итоге один из водителей выстрелил из травматического оружия в сторону женщины.

Женщина была госпитализирована с ранением в голову, её состояние медики оценили как тяжёлое. Стрелявший правонарушитель был задержан и доставлен для разбирательств в отдел полиции.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

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