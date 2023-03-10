Приштина, Сербия, , 17:53 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти готов на запланированной встрече с президентом Сербии Александром Вучичем подписать программу урегулирования отношений между Приштиной и Белградом. Об этом 10 марта сообщает косовское телевидение, ссылаясь на пресс-службу правительства автономного края.

Премьер-министр Косова Альбин Курти © GEORGI LICOVSKI/EPA/TASS

«Альбин Курти выразил готовность к подписанию соглашения о нормализации отношений с Сербией в ходе встречи, которая должна состояться 18 марта в городе Охрид в Северной Македонии», — говорится в сообщении.

Ранее Курти в соцсети Twitter заявил о своей уверенности в том, что ЕС будет способствовать подписанию соглашения между Косово и Сербией на основе европейско-американского плана.

Напомним, ранее Вучич сообщил, что от него требуют подписать соглашение, которое подразумевает в конченом итоге вхождение непризнанного Косова в ООН. Это фактически означает признание независимости автономного региона. Сербский лидер назвал это «капитуляцией» и пообещал согражданам не допустить признания суверенитета автономного края.

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