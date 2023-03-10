ЦБ: профицит внешней торговли России в январе–феврале снизился в 2,8 раза

Москва, , 17:32 — REGNUM Профицит внешней торговли России по итогам января — февраля 2023 года снизился в 2,8 раза и составил $15,3 млрд, сообщает 10 марта пресс-служба Центрального банка Российской Федерации.

По данным пресс-службы, профицит счета платежного баланса России в январе–феврале 2023 года снизился более чем в 2,9 раза, до $12,9 млрд (980 млрд руб.).

«Значительное уменьшение положительного сальдо баланса товаров и услуг обусловлено сокращением стоимостного объема экспорта товаров на фоне снижения физических объемов поставок и мировых цен», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦБ сообщил о снижении международных резервов России на 3,82% до $574,247 млрд.