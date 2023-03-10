Минобороны РФ: системы здравоохранения стран, втянутых в биологические программы США, деградируют

Москва, , 16:54 — REGNUM Биологические программы США созданы для установления глобального биологического контроля. При этом национальные системы здравоохранения, участвующих в этом процессе стран, деградируют. Об этом 10 марта заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов в ходе брифинга по военно-биологической деятельности США.

США. Свобода Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Россия не раз обращала внимание на то, что основной задачей биопрограмм США является установление тотального биологического контроля. После перехода на американские стандарты у различных стран наступает деградация систем здравоохранения, заметил Кириллов.

«Результатом «избирательной помощи» государствам, втянутым в программы, является, как правило, переход на американские стандарты передачи и обобщения информации о биологической обстановке, деградация национальных систем здравоохранения», — сказал Кириллов.

Кроме того, по его словам, США навязывают созависимым странам поставщиков медицинского оборудования и препаратов, строят военные лаборатории вдоль границ геополитических противников. Америка собирает штаммы особо опасных микроорганизмов, специфичных для определенных территорий, и даже испытывает токсичные препараты на людях. Всеми этими исследованиями занимаются лаборатории разного уровня.

В настоящее время на территории различных государств действуют около 400 подконтрольных США биологических лабораторий двойного назначения. Ранее ИА REGNUM сообщало о рисках для всей планеты распространения новых усиленных патогенов из-за биологических лабораторий США.