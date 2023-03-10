Москва, 10 марта, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Несколько детей отравились антисептиком в одной из школ Москвы, сообщает РЕН ТВ.

Павел Лисицын/РИА Новости Антисептик для рук

Согласно полученной информации, антисептик оказался в кулере с питьевой водой. Инцидент произошел в столичной школе «Покровский квартал». Пострадали десять человек, пятерых из них госпитализировали.

По предварительным данным, несколько учеников школы ради шутки решили налить антисептик в кулер с питьевой водой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ачинске умер четырёхлетний ребёнок, опрокинувший на себя чайник с кипятком. Мать и бабушка, не обращаясь к медикам, на протяжении четырёх дней лечили ребенка самостоятельно.