Будапешт, , 16:30 — REGNUM Американский посол в Будапеште Дэвид Прессман призвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пересмотреть свое отношение к России и вернуться к укреплению отношений с западными союзниками, сообщает издание Bloomberg.

Виктор Орбан © Reiner Zensen via www. imago-imag/www. imago-images.de/Global Look Press

«Венгрия подошла к важному моменту в определении своего будущего пути… Пришло время укрепить отношения между Венгрией и ее трансатлантическими союзниками и партнерами», — приводит издание слова Прессмана.

Напомним, ранее Орбан в ходе выступления на экономическом форуме в Будапеште отметил желание Венгрии сохранить отношения с Россией, несмотря на разрушенные отношения Москвы с Европой в целом.