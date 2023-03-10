Посол США в Венгрии призвал Орбана «порвать» с Россией
Будапешт, 10 марта 2023, 16:30 — REGNUM Американский посол в Будапеште Дэвид Прессман призвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пересмотреть свое отношение к России и вернуться к укреплению отношений с западными союзниками, сообщает издание Bloomberg.
«Венгрия подошла к важному моменту в определении своего будущего пути… Пришло время укрепить отношения между Венгрией и ее трансатлантическими союзниками и партнерами», — приводит издание слова Прессмана.
Напомним, ранее Орбан в ходе выступления на экономическом форуме в Будапеште отметил желание Венгрии сохранить отношения с Россией, несмотря на разрушенные отношения Москвы с Европой в целом.