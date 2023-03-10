Глава минэнерго США заявила о нежелании соперничать с ЕС в «чистой» энергетике

Вашингтон, , 16:30 — REGNUM Американская сторона не настроена на соперничество с Европейским союзом в области «чистой» энергетики, заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, пишет 10 марта Financial Times.

Зеленая энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

Американский чиновник сообщила, что в США ведётся разработка нового договора с ЕС по экологически чистым технологиям. По её словам, соглашение будет «в стиле свободной торговли».

Этот договор должен благоприятно отразиться на отношениях с ЕС, учитывая беспокойство европейцев из-за Акта о снижении инфляции, принятого командой президента США Джо Байдена.

«Мы не хотим видеть никакого торгового соперничества и обсуждаем с нашими коллегами из ЕС, как мы можем сделать соглашение выгодным для всех», — заявила Грэнхолм.

Напомним, в ЕС вызвал критику принятый в прошлом году Акт о снижении инфляции и предполагающий, что производство в ряде сфер будет выгоднее вести на территории США.