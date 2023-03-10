Гладков: при обстреле ВСУ села Ясные Зори в Белгородской области ранен мирный житель

Белгород, , 16:00 — REGNUM Село Ясные Зори в Белгородском районе Белгородской области обстреливается со стороны вооружённых формирований Украины, при обстреле получил ранения один мирный житель. Об этом 10 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Под обстрелом ВСУ находится село Ясные Зори Белгородского района. По предварительным данным, есть один пострадавший — мужчина с ранением руки», — написал он в своём сообщении.

Также Гладков уточнил, что раненому оказывают всю необходимую медицинскую помощь, и добавил, что в результате попадания снаряда получил повреждения ангар на территории сельхозпредприятия.

Кроме того, губернатор Белгородской области отметил, что сотрудники аварийных и оперативных служб работают на месте обстрела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз написал, что ВСУ обстреляли поселок Белевица в Погарском районе. В результате обстрела нет пострадавших и разрушений объектов гражданской инфраструктуры.