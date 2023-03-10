Шмыгаль сообщил, что в ряде областей Украины начнётся срочное строительство оборонных укреплений

Киев, , 15:33 — REGNUM Решение о срочном строительстве в ряде областей Украины оборонных инженерно-технических укреплений приняло украинское правительство. Об этом 10 марта сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своём телеграм-канале.

Киев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На заседании правительства приняли важное протокольное решение по безотлагательному строительству военных инженерно-технических фортификационных сооружений для нужд обороны в отдельных областях», — написал он в своём сообщении.

Также украинский премьер-министр уточнил, что эти работы будут производиться на средства по соответствующей программе минобороны Украины, и добавил, что после определения администрациями областей потребностей для этого им на правительственное заседание необходимо будет внести предложения по увеличению финансирования.

«Это должно обеспечить оперативное возведение фортификационных сооружений для оборонительных нужд там, где это необходимо», — заключил Шмыгаль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что вооружённые формирования Украины смогут начать через два месяца «контрнаступление».