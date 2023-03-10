Киев, 10 марта, 2023, 15:18 — ИА Регнум. «Контрнаступление» могут начать через два месяца вооружённые формирования Украины. С таким утверждением 10 марта выступил советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете La Stampa.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Как отметил советник офиса Зеленского, в данный момент в украинские войска необходимо увеличить поставки снарядов натовского калибра 155 мм.

При этом он добавил, что киевские военные не спешат и намереваются провести реорганизацию в течение двух следующих месяцев.

При этом Подоляк уточнил, что ВСУ в данный момент «сосредоточены на контрнаступлении, которое состоится примерно через два месяца».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что снабжение киевских войск в первую очередь зависит от работы железной дороги, поэтому её уничтожение должно стать приоритетной задачей для Вооружённых сил (ВС) России.