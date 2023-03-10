Тверь, 10 марта, 2023, 15:10 — ИА Регнум. В Тверской областной картинной галерее состоялась торжественная церемония передачи картин народного художника СССР, почетного гражданина Тверской области Валентина Сидорова. Два произведения — «На тёплой земле» (1962 г.) и «Тёплый вечер апреля» (1964 г.) — в дар Верхневолжью передал почетный член Российской академии художеств Владимир Некрасов.

Пресс-служба правительства Тверской области Тверской области переданы работы народного художника СССР Валентина Сидорова

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, картины художника жители и гости региона смогут увидеть в музее живописи Валентина Сидорова, который планируется открыть. Инициатива о создании музея имени известного художника была предложена губернатором Игорем Руденей в июне 2018 года во время посещения выставки в Российской академии художеств в Москве, посвящённой 90-летию мастера.

«В работах Валентина Михайловича отражается любовь к Родине и её великая история, духовно-нравственные ценности и сила характера нашего народа. Творчество художника способствует сохранению связи поколений, воспитанию у молодежи уважения к человеку, работающему на земле, чувства патриотизма и стремления развивать родной край и страну», — считает губернатор Игорь Руденя.

Почетный член Российской академии художеств Владимир Некрасов был учеником Валентина Сидорова более 35 лет. В его коллекции сохранилось более 100 работ известного художника Верхневолжья. «Я любил Валентина Михайловича как человека, как наставника, как великого художника, — рассказал он. — Мы с ним неоднократно говорили о тверской земле, и он рассказывал о своей главной мечте — передать свои работы в музей региона. Он очень этого хотел. Я передал его работы уже в 32 музея, в том числе в Третьяковскую галерею и Русский музей. Я счастлив, что эти картины видят наши люди».

«Валентин Михайлович ворвался в мир живописи, представив свои первые блистательные картины. Это был какой-то новый стиль, когда тихо и спокойно говорится о людях, об их связи с землей. В его картинах нет больших фигур, множества предметов — все очищено. Если говорить о самой известной его работе, картине «На теплой земле», то нельзя представить советскую историю искусства 60-х годов без нее. В ней четко выражена потребность общества в связи с родной землей», — отметила директор Тверской областной картинной галереи Татьяна Куюкина.

Валентин Михайлович Сидоров — народный художник СССР и РСФСР, академик Академии художеств СССР и Российской академии художеств, живописец, писатель и педагог, Почетный гражданин Тверской области. Жизнь и творчество Валентина Сидорова тесно связаны с Верхневолжьем. В деревне Сорокопенье в Конаковском районе он провёл детство и начал рисовать. На тверской земле были написаны известные полотна художника «На теплой земле», «Пора безоблачного неба», «День Победы» и другие. Произведения живописца представлены в крупнейших отечественных музеях, Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, многих музеях и картинных галереях РФ, стран СНГ, а также зарубежных музеях и частных коллекциях.

Валентин Сидоров — обладатель орденов «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, ордена Почета, благодарности президента РФ, Международной премии имени Шолохова, медали «Александр Пушкин 220 лет» за вклад в развитие русской культуры и литературы, ордена Франциска Скорины. Валентин Михайлович является лауреатом Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР им. Репина. В 2018 году Валентин Сидоров встретил 90-летний юбилей в Тверской области, на знаменитой Академической даче в Вышневолоцком районе, художественным руководителем которой он был в 1960–1966 годах.

В июне того же года за многолетний труд и большой вклад в сохранение и приумножение духовного и культурного наследия Тверской области губернатор Игорь Руденя наградил художника знаком «Во благо земли Тверской».