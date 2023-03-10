Фукусима , Япония, 10 марта, 2023, 13:46 — ИА Регнум. На японском заводе в пригороде Фукусимы произошёл взрыв газа. Об этом 10 марта сообщает телеканал NHK со ссылкой на местную полицию.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Инцидент произошел в городе Нихоммацу около 14:55 по местному времени (08:55 по Москве) на предприятии компании Tohoku Tokai, которая производит газовые зажигалки и баллоны. По предварительным данным, жертвами взрыва стали четыре человека.

Часть здания, где находился производственный цех, разрушена ударной волной. В настоящее время пожарные бригады локализуют пожар.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 13 марта у побережья японской префектуры Фукусима сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9.