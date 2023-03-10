Москва, 10 марта, 2023, 13:37 — ИА Регнум. В Москве заказчица продуктов из магазина «ВкусВилл» обратилась в полицию из-за пугающего послания в пакете. Так, помимо заказанных продуктов, жительница Обручевского района столицы обнаружила записку с надписью «Я отдал детонатор человеку из толпы», сообщил 10 марта источник ИА REGNUM.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Курьер службы доставки «Вкусвилл»

Прибывшие на вызов сотрудники быстро вычислили отправителя — им оказался упаковщик «ВкусВилла», который и собирал заказ. Правоохранителям Дмитрий объяснил: девушка в приложении указала имя Бэтмен и он решил пошутить, процитировав известную и давно ставшую мемом фразу про детонатор. Мужчина заверил, что ничего криминального не планировал и был уверен, что заказчик шутку оценит.

В полиции такой юмор не одобрили — Дмитрию объявили предостережение.