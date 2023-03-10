Токио, , 13:03 — REGNUM Делегация правительства Германии во главе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем посетит Японию 18 марта. Об этом 10 марта на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Олаф Шольц Иван Шилов © ИА REGNUM

Он уточнил, что Шольц и премьер-министр Фумио Кисида проведут «первые двусторонние переговоры между правительствами двух стран в расширенном составе с участием профильных министров».

Также состоится двусторонняя встреча лидеров Японии и Германии.

Ожидается, что стороны обсудят подготовку к саммиту G7, который председательствующая в объединении Япония примет в мае в Хиросиме.

«Мы ожидаем дальнейшего укрепления сотрудничества с Германией ― нашим важным партнёром, с которым мы разделяем фундаментальные ценности», ― подчеркнул Мацуно, слова которого приводит ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года Япония и Германия провели очно-заочную встречу министров обороны и иностранных дел в формате «два плюс два». Речь на встрече шла о ситуации на территории Украины. Также обсуждалась ракетная проблема КНДР.