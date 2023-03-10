Киев, , 12:09 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили американскую «умную бомбу» JDAM под Артёмовском. Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua».

Управляемая авиационная бомба УПАБ и JDAM Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным издания, ВСУ применили американскую «умную бомбу» в районе Курдюмовки.

Отметим, что в Минобороны РФ не подтверждали факты применения американской «умной бомбы». Более того, в прокиевских СМИ часто появляется недостоверная информация, связанная с СВО. Советник врио главы ДНР Ян Гагин в феврале заявил, что фактов применения JDAM не фиксировалось.

Напомним, что JDAM — американский высокоточный комплекс с планирующими авиабомбами, выпускаемый американской компанией Boeing с 1997 года.