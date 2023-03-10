Киев, 10 марта, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили американскую «умную бомбу» JDAM под Артёмовском. Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Управляемая авиационная бомба УПАБ и JDAM

По данным издания, ВСУ применили американскую «умную бомбу» в районе Курдюмовки.

Отметим, что в Минобороны РФ не подтверждали факты применения американской «умной бомбы». Более того, в прокиевских СМИ часто появляется недостоверная информация, связанная с СВО. Советник врио главы ДНР Ян Гагин в феврале заявил, что фактов применения JDAM не фиксировалось.

Напомним, что JDAM — американский высокоточный комплекс с планирующими авиабомбами, выпускаемый американской компанией Boeing с 1997 года.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий американской авиацией в Европе генерал Джеймс Хекер и представитель ВВС Украины Юрий Игнат почти синхронно сообщили новости о получении американских управляемых авиабомб JDAM. Как рассказали источники ИА REGNUM, JDAM-ER — это авиационный боеприпас c GPS-наведением. То есть перед пуском бомбы с самолёта-носителя загружаются данные о цели, и дальше бомба летит по заданным координатам. Из преимуществ таких боеприпасов эксперты называют повышенную дальность поражения. Собственно, ER и означает Extended Range, то есть «увеличенная дальность». Здесь речь идёт уже о дальности поражения до 70 км.