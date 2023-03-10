МИД Китая заявил, что США должны немедленно уйти из Сирии

Пекин, , 12:01 — REGNUM Американское присутствие в Сирии должно прекратиться как можно скорее, сообщила 10 марта журналистам официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Комментируя решение американских властей пока не выводить свои войска из Сирии, китайский дипломат напомнила, что сирийцы живут в ситуации катастрофы уже 13 лет, погибли за это время 350 тысяч человек.

«Тем не менее США по-прежнему считают, что ещё слишком рано выводить войска, и не намерены прекращать своё незаконное военное присутствие в Сирии», — констатирует Мао Нин.

Она выразила точку зрения Пекина, согласно которой американцы должны уважать суверенитет, территориальную целостность и независимость других стран. Пришло время «завершить незаконное военное присутствие США в Сирии» и «разграбление страны», подчёркивает представитель МИД Китая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нижняя палата американского парламента отказалась утвердить резолюцию о выводе из Сирии своих войск. Этой инициативой предлагалось за 180 дней вывести военных из Сирии.