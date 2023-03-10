Аксёнов рассказал о восстановлении железнодорожной части Крымского моста
Глава Крыма: ремонт железнодорожной части Крымского моста могут завершить раньше июля
Симферополь, 10 марта, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Ремонт железнодорожной части Крымского моста может быть завершен раньше июля. Об этом в интервью РИА Новости 10 марта заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Иван Шилов ИА REGNUM
Крымский мост
«Все работы по восстановлению дорожного полотна были выполнены раньше срока», — сказал Аксенов, отметив вероятность, что и работы на железнодорожном переходе будут выполнены раньше срока.
По словам главы Крыма, нет субъективных причин, которые могли бы отсрочить срок выполнения работ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин заявил, что на Крымском мосту завершен монтаж первого пролета железнодорожной части.