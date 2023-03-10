Симферополь, 10 марта, 2023, 10:51 — ИА Регнум. В настоящее время не существует рисков по обеспечению Крыма водой, каковая имеется на полуострове в достаточном количестве. Об этом 10 марта рассказал глава республики Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Рисков нет по обеспечению [водой] полуострова», — заявил он в интервью РИА Новости, уточнив, что на данный момент в крымских водохранилищах находится приблизительно 170 млрд кубометров воды и такого её объёма ещё не было, по его словам, никогда.

«С учётом работы Северо-Крымского канала, могу сказать, что угрозы Крыму в части водообеспечения, водоснабжения нет никакой», — отметил глава региона.

Также Аксёнов указал, что после открытия названного канала необходимость в создании опреснительных установок и строительстве дополнительного водохранилища в Симферополе полностью отпала.

«Объёма вод достаточно, баланс воды восстановлен, и подземных вод в том числе, поэтому по Крыму сегодня с точки зрения обеспечения водой можно спать спокойно», — заключил глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал, что, согласно плану и с учётом опыта военных действий, ведётся строительство оборонительной линии в регионе.