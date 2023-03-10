Киев, 10 марта, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины получили в своё распоряжение одну из двух обещанных Соединенными Штатами Америки и Германией систему зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщило издание Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

По информации источника, система на данный момент не испытана против российских гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Отмечается, что в ближайшее время ожидается поставка еще нескольких единиц ЗРК Patriot из Нидерландов.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что американские Patriot не способны противодействовать российским крылатым ракетам «Кинжал», так как система изначально была разработана для перехвата баллистических ракет.