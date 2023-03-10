Нижний Новгород, 10 марта, 2023, 09:32 — ИА Регнум. В результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Нижегородской области пострадали три человека. Об этом 10 марта сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что столкновение автобуса и легковушки произошло утром 10 марта на федеральной трассе М-7 в Кстовском районе Нижегородской области между населёнными пунктами Запрудное и Работки.

«При столкновении заказного автобуса и легкового автомобиля пострадали три человека. Среди них детей нет. Медицинская помощь понадобилась двум людям с легкового автомобиля и одному с автобуса», — написал в своём сообщении глава минздрава региона.

Также Мелик-Гусейнов уточнил, что пострадавших направили в областную больницу имени Семашко, и призвал водителей соблюдать предельно внимание и осторожность в связи со сложными метеоусловиями в области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пассажирский автобус с 25 пассажирами опрокинулся на трассе в Башкирии.