Симферополь, 10 марта, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Согласно плану и с учётом опыта военных действий ведётся строительство оборонительной линии в Крыму. Об этом 10 марта рассказал глава республики Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Всё по плану двигается. И, на самом деле, мы там действуем нестандартно», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом глава Крыма подчеркнул, что этот вопрос нельзя в максимальной степени раскрывать в информационном пространстве.

«Но могу сказать, что мы с учетом всего опыта боевых действий действуем нестандартно, асимметрично, можно сказать. Поэтому идем не просто по планам, которые были сто лет назад, там условно отработаны. По, я имею в виду, технологиям. Поэтому все двигается, решения лидера, нашего президента [Владимира Путина], будут выполнены», — добавил Аксёнов.

Также он указал, что в возведении объектов оборонительной линии принимает участие большое количество людей, уточнив, что считает, что в этом случае «береженого Бог бережёт» и лучше быть готовым к любому развитию ситуации.

«И крымчане, и вся Россия будет спать спокойно в этом отношении», — заключил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования Украины обстреляли Донецк, Гольмовский, Макеевку и Пантелеймоновку снарядами натовского калибра.