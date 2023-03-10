Бывший глава комиссии КПК Чжао Лэцзи избран спикером парламента КНР
Пекин, 10 марта 2023, 08:58 — REGNUM Председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП — парламент Китая) избран экс-секретарь Центральной комиссии Компартии КНР (КПК) по проверке дисциплины Чжао Лэцзи. Это 10 марта следует из итогов голосования.
За кандидатуру Чжао Лэцзи отдали свои голоса все 2952 китайских депутата из числа участвовавших в голосовании на третьем пленарном заседании первой сессии ВСНП 14-го созыва.
На этом посту Чжао Лэцзи сменит Ли Чжаньшу, покидающего эту должность в связи с уходом на пенсию.
Отметим, 66-летний Чжао Лэцзи занимал посты губернатора и секретаря парткома провинции Цинхай, а затем — секретаря парткома провинции Шэньси. После 18-го съезда КПК в 2012 году вошёл с состав Политбюро ЦК КПК, после 19-го съезда КПК в 2017 году стал членом Политбюро ЦК КПК и главой комиссии КПК по проверке дисциплины.