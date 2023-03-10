Пекин, 10 марта, 2023, 08:58 — ИА Регнум. Председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП — парламент Китая) избран экс-секретарь Центральной комиссии Компартии КНР (КПК) по проверке дисциплины Чжао Лэцзи. Это 10 марта следует из итогов голосования.

Артем Иванов/ТАСС Чжао Лэцзи

За кандидатуру Чжао Лэцзи отдали свои голоса все 2952 китайских депутата из числа участвовавших в голосовании на третьем пленарном заседании первой сессии ВСНП 14-го созыва.

На этом посту Чжао Лэцзи сменит Ли Чжаньшу, покидающего эту должность в связи с уходом на пенсию.

Отметим, 66-летний Чжао Лэцзи занимал посты губернатора и секретаря парткома провинции Цинхай, а затем — секретаря парткома провинции Шэньси. После 18-го съезда КПК в 2012 году вошёл с состав Политбюро ЦК КПК, после 19-го съезда КПК в 2017 году стал членом Политбюро ЦК КПК и главой комиссии КПК по проверке дисциплины.