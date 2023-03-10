Москва, 10 марта, 2023, 08:32 — ИА Регнум. Маркетплейсы в России будут обязаны контролировать работу продавцов и проверять до продаж подлинность товаров, которые они допускают на свои площадки, сообщают 10 марта «Известия».

RG72 Маркетплейс

До сих пор онлайн-площадки не контролировали своих партнёров, поэтому там могли продаваться подделки или нелегальная продукция. Эксперты Общественного совета при Роспотребнадзоре считают, что проверять продавцов можно, к примеру, с помощью системы маркировки «Честный знак», где находится вся необходимая информация.

По мнению Минпромторга России, бизнес сам должен взять на себя новые обязанности. В ведомстве считают, что площадки не должны допускать реализацию товаров с нарушениями и контрафакта. Крупнейшие маркетплейсы уже поддержали эту идею.

Оператор маркировки Центр развития перспективных технологий подчеркнул, что инициатива не отразится на стоимости товаров на маркетплейсах.

Напомним, что в 2022 году Минпромторг обвинил маркетплейс Wildberries в том, что тот является каналом сбыта контрафакта в России. Wildberries эти обвинения отвергал.