Москва, 10 марта, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Медаль «За отвагу» получил старший матрос ВС России Егор Бураков, действующий в составе батальонной тактической группы в зоне специальной военной операции, 10 марта сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Он выполнял боевую задачу с другими военнослужащими, входящими в экипаж установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Бураков, несмотря на плотный огонь со стороны ВСУ, продолжал точно поражать цели и маневрировать.

Действия старшего матроса и его сослуживцев помогли прикрывать подразделения Вооруженных сил России. Отряд Буракова уничтожил вражеский минометный расчет и нанес поражение живой силе неприятеля, в результате чего украинские военные были вынуждены отступить с занимаемых ими позиций.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта Минобороны РФ распростирало информацию о бое, в котором участвовал начальник радиостанции взвода связи Владимир Андреев. Российский военнослужащий, попав под обстрел, получил ранения, но смог восстановить нарушенную коммуникацию для колонны батальонной тактической группы (БТРг).