Москва, 10 марта, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Склонение женщин к абортам следует приравнять к убийству человека, внеся соответствующие изменения в Уголовный кодекс РФ, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия»).

Государственная дума Бийсултан Хамзаев

«Выступаю за уголовную ответственность за склонение к абортам. Ответственность должна быть соразмерна убийству человека», — сказал парламентарий, слова которого приводит ИА Новости.

Он уточнил, что это первостепенно должно касаться тех случаев, при которых нет медицинских показаний к прерыванию беременности. Хамзаев также призвал ужесточить ответственность для частных клиник, которые скрывают информацию о подобных процедурах.

Кроме того, депутат отметил необходимость ввести дополнительные выплаты и поощрения для учреждений, где будет наблюдаться уменьшение числа абортов. Он добавил, что государство должно делать все возможное, чтобы во главе угла были женщина, ее здоровье и будущее.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал запретить аборты в коммерческих клиниках в России. Он подчеркнул, настало время убрать возможность для таких учреждений наживаться на горе женщин.