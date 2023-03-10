Пекин, 10 марта, 2023, 06:37 — ИА Регнум. Всекитайское собрание народных представителей единогласно переизбрало Си Цзиньпина на пост председателя КНР, он будет занимать эту должность еще пять лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Выборы состоялись 10 марта путем тайного голосования в ходе пленарного заседания. Си Цзиньпин стал первым председателем Китая, которого избрали на третий срок.

Его также переизбрали на должность главы Центрального военного совета КНР, ответственного за руководство и командование всеми видами китайских вооруженных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года Си Цзиньпин в третий раз стал генеральным секретарем Коммунистической партии Китая (КПК). Кроме того, тогда его в третий раз переизбрали на пост председателя Военного совета центрального комитета (ЦК) КПК.