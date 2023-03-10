Вашингтон, 10 марта, 2023, 06:22 — ИА Регнум. Россия в скором времени опубликует переписку с властями Германии, Дании и Швеции по поводу расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью американскому журналисту Джексону Хинклу.

Un.org Дмитрий Полянский

По его словам, этот шаг связан с тем, что Москве отказывают в участии в расследовании взрывов и не предоставляют доступа к материалам дела. Полянский подчеркнул, что России должны предоставить такие возможности, поскольку она является «затронутой стороной».

Дипломат также сообщил, что переписка с указанными странами будет распространена среди членов Совета Безопасности ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад игнорирует требования России о совместном расследовании теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» в свете новой информации, появившиеся в СМИ.

7 марта газета The New York Times опубликовала разведданные, изученные чиновниками из США по ситуации с «Северными потоками». Согласно этим сведениям, за атакой может стоять некая проукраинская группировка.