Пхеньян, 10 марта, 2023, 06:08 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э присутствовали на полевых учениях ракетной части «Хвасон» северокорейской армии, сообщает 10 марта Центральное телеграфное агентство Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Ким Чен Ын ознакомился с фактической боевой готовностью 8-й огневой штурмовой роты подразделения, которому поручено нанести удар по операционному аэродрому противника.

«Огневая штурмовая рота, подготовленная для выполнения ударных задач в боевой обстановке, произвела мощный залп по намеченным целям в Западно-Корейском (Жёлтом) море, моделировавшим основные элементы аэродрома противника, тем самым уверенно демонстрируя свою способность противостоять реальной войне», — говорится в информации агентства.

Залп был произведён по меньшей мере из шести установок тактических ракет.

Напомним, что 9 марта Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Жёлтого моря.