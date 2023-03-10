Будапешт, 10 марта, 2023, 04:23 — ИА Регнум. Венгрии в будущем, возможно, из-за меняющихся геополитических реалий придётся пересмотреть свои отношения с Россией. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, сообщает 9 марта Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

Хотя в интересах Венгрии поддерживать связи с Россией, особенно из-за её энергетической зависимости, отношения Европы с Москвой могут не восстановиться после окончания СВО, что заставит Венгрию также приспосабливаться, сказал Орбан на экономическом форуме в Будапеште.

«Я понимаю необходимость восстановления российско-европейских отношений после войны, но это далеко не реально. Вот почему Венгрия должна серьезно подумать о том, какие отношения мы можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10–15 лет», — сказал Орбан.

Напомним, что после начала СВО Орбан стал объектом резкой критики стран ЕС и НАТО. Ему ставили в вину тесные экономические связи с Россией, отказ присоединяться к антироссийским санкциям и призывы не поставлять оружие Украине.