Москва, 9 марта, 2023, 23:25 — ИА Регнум. Поставки российской сельскохозяйственной продукции в Египет стали одной из тем телефонного разговора между президентом России Владимиром Путином и египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси, 9 марта сообщает пресс-служба Кремля.

Минобороны России Россия и Египет

Разговор глав государств состоялся по инициативе Каира. Президенты отметили важность укрепления продовольственной безопасности, в частности, для пострадавших от голода стран Африки, а также обсудили совместные проекты двух стран.

Кроме того, Путин изложил египетскому лидеру подходы России к договоренностям по экспорту продовольствия и удобрений в рамках продуктовой сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта заместитель официального представителя генсека Фархан Хак заявил, что глава организации Антониу Гутерриш обещает сделать всё, чтобы обеспечить экспорт российских удобрений в соответствии с зерновой сделкой.