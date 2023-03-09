В Москве толкнувший подростка под поезд мужчина сознался в преступлении
Москва, 9 марта 2023, 22:33 — REGNUM Мужчина, который, предположительно, толкнул подростка под поезд в московском метро, дал признательные показания и раскаялся, 9 марта сообщает сайт «МВД Медиа».
Задержанный заявил, что конфликтов между ним и юношей не было. Мужчина не смог объяснить цель своих действий.
«Сам не понимаю… конфликтной ситуации не было», — сказал он.
Задержанный также рассказал, что сделал это осознано, понимая, что подросток может погибнуть. В главном управлении СК РФ по городу Москва уточнили, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30 УК РФ).
Мужчина признался, что толкнул подростка под поезд. «МВД Медиа»
Напомним, инцидент в метро произошел днем 9 марта. На видеозаписи, опубликованной департаментом транспорта Москвы, видно, мужчина внезапно подходит к подростку и толкает того под приближающийся поезд.
Видеозапись происшествия в метро. Дептранс Москвы.
В прокуратуре сообщили, что пятнадцатилетний юноша выжил и его здоровью «ничего не угрожает».