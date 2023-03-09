Санкт-Петербург, , 21:51 — REGNUM Вылетевший из Санкт-Петербурга в Ижевск пассажирский самолёт экстренно вернулся в аэропорт Пулково. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Самолет Иван Шилов © ИА REGNUM

«По предварительным данным, 9 марта 2023 года самолёт вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, посадка прошла без происшествий, пострадавших нет. На борту воздушного судна были 88 пассажиров и четыре члена экипажа. Для их отправки в пункт назначения ищут другой самолёт.

Прокуратура проверит, не было ли нарушений требований безопасности, и примет меры, если установит виновных.

Напомним, 5 марта в аэропорту Пулково совершил экстренную посадку ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М. Ему пришлось приземлиться из-за плохой погоды. Работа аэропорта после этого продолжилась в штатном режиме.