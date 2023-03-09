Одесса, Украина, 9 марта, 2023, 21:36 — ИА Регнум. Жительницу Одессы оштрафовали за использование русского языка. Об этом сообщает 9 марта издание «Украинские новости» в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

Женщина оказалась сотрудницей магазина. По её словам, покупатель попросил порекомендовать ему крем для рук, но не понимал значения украинского слова «живильний» («питательный»). Мужчина попросил кассиршу общаться с ним на русском языке.

«Языковой омбудсмен оштрафовал одесскую кассиршу за то, что она говорила на русском с клиентом по его просьбе», — раскрывает подробности издание.

Несмотря на то, что одесситка нарушила закон по просьбе покупателя, женщину всё равно оштрафовали на 3400 гривен.

Верховная рада Украины 25 апреля 2019 года приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому граждане должны использовать национальный язык во всех сферах жизни. За неисполнение закона полагается штраф.