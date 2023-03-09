Переславль-Залесский, Ярославская область, , 21:12 — REGNUM ДТП с участием автобуса, перевозившего спортсменов-школьников, произошло 9 марта в Переяславском районе Ярославской области. Участниками автоаварии стали четыре транспортных средства. По данным МВД, никто не пострадал.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Информация о произошедшем ДТП поступила в 14:25. На трассе М8 при движении в сторону города Переславль-Залесский грузовой автомобиль совершил столкновение со стоящим автомобилем «Газель». Тот в свою очередь произвел наезд на стоящий патрульный автомобиль ГИБДД «Шкода», а уже он столкнулся со стоящим впереди автобусом, сообщили в пресс-службе УМВД.

По факту аварии начала проверку областная прокуратура, которая установит виновных в нарушении требований безопасности дорожного движения. В надзорном ведомстве также уточнили, что находившиеся в автобусе спортсмены-школьники не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянской области 9 марта произошла автоавария с участием трех автомобилей, в том числе пассажирского автобуса, направлявшегося в Санк-Петербург, и двух грузовиков. В результате ДТП шесть человек пострадали, трое — погибли.