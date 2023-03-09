СК возбудил уголовное дело после ДТП в Брянской области с автобусом и грузовиком

Брянск, , 15:24 — REGNUM В Брянской области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли три человека и пострадали еще трое. Следствие устанавливает виновных в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе СКР по региону.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Напомним, на трассе Р-120 «Орел — Брянск — Смоленск» в Жуковском районе Брянской области около 10:20 9 марта столкнулись пассажирский автобус «Хэндэ» и грузовик DAF. Известно, что автобус следовал в Санкт-Петербург, а большегруз в обратном направлении.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажирка автобуса, а также водитель грузового автомобиля», — сказано в сообщении СКР по региону.

По предварительным данным, которые опубликовало в телеграм-канале региональное управление МВД, шесть человек госпитализированы. В ведомстве также уточнили, что погибшие — 31-летний и 62-летний водители, а также пассажирка автобуса.

В МВД также предварительно установлены обстоятельства происшествия. Водитель рейсового автобуса Huyndai якобы не справился с управлением и выехал на встречку, где допустил касательное столкновение с грузовиком DAF, а после этого лоб в лоб столкнулся с еще одним автомобилем DAF.